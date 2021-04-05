5 Nisan Avukatlar Günü
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5 Nisan Avukatlar Günü

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
5 Nisan Avukatlar Günü

Tekirdağ'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tekirdağ'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirilen törende, Baro Başkanı Sedat Tekneci Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Baro Başkanı Tekneci yaptığı konuşmada, salgın sürecinde avukatların da zorluklar yaşadığını Baro olarak meslektaşlarına her zaman destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından avukatlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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