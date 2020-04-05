5 Nisan Avukatlar Günü Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, koronavirüs salgını dolayısıyla ülke ve millet olarak zor bir dönemden geçildiğini belirtti.

Bu olağanüstü dönemin milli birlik ve beraberlik içerisinde en kısa zamanda atlatılacağını aktaran Demir, bu zorlu günlerde gecesini gündüzüne katarak tüm ülkenin sorumluluğunu alarak fedakarca çalışan başta sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Yargıda avukatların yaşadığı sıkıntılar hakkında da bilgi veren Demir, şunları kaydetti:

"Avukatlık kanunu ve meslek ilkelerinin yenilenmesi ihtiyacının yanında, bir meslek reformuna da ihtiyaç vardır. Sadece yasal düzenleme değil, mahkeme kararlarıyla şekillenen meslek literatürünün, modern bir anlayışla tanımlanması, mesleğin sosyal ve hukuki alanlarda konumlanması üzerine ciddi projeler üretilmesi, yargısal etkinlik modelleri ve yeni sosyo-hukuki rollerin karşılanacağı külliyen bir meslek felsefesi ve siyaseti de üretilmelidir."

Kaynak: AA