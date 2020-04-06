5 Nisan 2020 Haberleri
5 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
06.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 00:18
- Son Dakika: Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
- İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
- Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti
- Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz
- İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
- İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu
- Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı
- Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
- KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi
- Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı
- Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
- İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı
- Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti
- Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
- Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı
- Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
- Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
- ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
- Piyasada 'Nano teknoloji' diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
- İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı
- İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi
- Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi
- Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü
- 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
- İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
- İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
- Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız
- Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı
- ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
- ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
- Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
- Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık
- Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
- Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
- Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim
- Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı