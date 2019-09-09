5'nci Robot Yatırımları Zirvesi Ekim'de İstanbul'da

09.09.2019 14:18

Robotik uygulamalar konusunda faaliyet gösteren yerli ve yabancı 80'den fazla firmanın katılımıyla 5'inci Robot Yatırımları Zirvesi ile 2'inci Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi'nde 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde Yeşilköy, İstanbul'da düzenlenecek.



Geleceğin teknolojisinde en önemli yeri alacak robotlar İstanbul'da konuşulacak. Robotik uygulamalar konusunda faaliyet gösteren yerli ve yabancı 80'den fazla firmanın katılımıyla 5'inci Robot Yatırımları Zirvesi ile 2'inci Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi'nde 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde Yeşilköy, İstanbul'da düzenlenecek. Düzenlenen etkinliklerde, Türkiye ve dünyada ne tür teknoloji yatırımlarının yapıldığı, mevcut robot sayısının nasıl artırıldığı, bu yatırımlarla maliyetlerin ne kadar düştüğü ve verimliliğin ne kadar arttığı gibi konuların işleneceği belirtilirken, yatırımcıların karar vermelerini kolaylaştırmak amacıyla, birçok hattın simülasyonu yapılacak.



Panellerde sektörel çözümler konuşulacak



Yapılan bilgilendirmede; Robot Yatırımları Zirvesi ile Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi'nde, düzenlenecek panellerde üç gün boyunca otomotivden beyaz eşyaya, gıdadan mobilyaya büyük küçük her firma için konular sektör sektör uygulamalarla ele alınacak. Ayrıca, düzenlenen zirveler kapsamında Azerbaycan, Belarus, İran, Mısır, Rusya, Ukrayna özel olarak Rusya'dan ticaret heyeti gelecek. Rusya'da otomotiv ana sanayi ve beyaz eşya ana sanayi firmalarında; üretim, yatırım, bakım ve satın alma süreçlerinden sorumlu kişiler, Türkiye'den ihracatı hedefleyen firmalarla B2B görüşmeler yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA