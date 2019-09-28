5. Murad'ın hayatı bale sahnesinde

28.09.2019 11:14

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 5. Murad adlı 2 perdelik baleyi, 12 Ekim'de sanatseverlerle buluşturacak.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilk kez sahnelenecek eserde, piyano çaldığı ve bestekar olduğu bilinen 5. Murad'ın bazı besteleri de yer alacak.

Eserde, Osmanlı İmparatorluğu'nun en kısa süre tahtta kalan padişahı Sultan 5. Murad'ın, 3 aylık saltanat dönemi sonrası 28 yıllık Çırağan Sarayı'ndaki yaşamı canlandırılacak.

Müziği Sultan 5. Murad'a, düzenlemesi Emre Aracı ile Bujor Hoinic'e ait eserin librettosu Emre Aracı'ya ait.

5. Murad adlı çalışmanın koreografisini Volkan Ersoy ile Armağan Davran üstleniyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Savaş Camgöz'ün yaptığı eserin ışık tasarımı ise Fuat Gök'e ait.

Sahnede Sultan 5. Murad'ı Boğaçhan Bozcaada, hayali 5. Murad'ı Dolun Doyran, Reftaridil Kadın Efendi'yi Burcu Olguner, Eleron Mevhibe Kadın Efendi'yi Aslı Çilek canlandıracak.

Seyircisiyle 12 Ekim'de buluşacak 5. Murad adlı eserde, 50 kişilik dansçı ekip görev alıyor.

"Zor bir eser"

Başkoregoraf Murat Akaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hürrem Sultan gibi Osmanlı yaşamını anlatan bazı eserlerin daha önce de bale sahnesine taşındığını hatırlattı.

5. Murad adlı eserin bestecisinin Sultan 5. Murad olduğunu vurgulayan Akaoğlu, "Eser daha önce Antalya'da sahnelendi. Çok güzel sonuçlar alındı. Büyük bir sahne gerektiriyor. Zor bir eser. Sahnede aynı anda 21 erkek sanatçı oluyor. Toplam 50 kişi dans ediyor." dedi.

Eserin uzun süreli bir tarihi çalışma sonucu ortaya çıktığını dile getiren Akaoğlu, seyircinin ilgisi üzerine eseri uzun süre sahnelemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Akaoğlu, müziklerin de Osmanlı İmparatorluğu'nun sanat yönünü gözler önüne serildiğini aktardı.

5. Murad'ı canlandıran dansçılardan Boğaçhan Bozcaada, dramatik bir hikayeyi en iyi şekilde sahneye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Sultanın eşi Eleron Mevhibe Kadın Efendi'yi canlandıran Aslı Çilek de saltanat süresi 93 gün olan 5. Murad'ı anlatan eserde rol almanın, dansçılara tarihi sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Kaynak: AA