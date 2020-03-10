5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını açtı TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen Samsun 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen Samsun 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı.

Vali Osman Kaymak, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Samsun'un fuar kültürünü sahip ender kentlerden biri olduğunu söyledi.

Fuarların sektörel gelişmeye önemli katkı sağladığına işaret eden Kaymak, "Hem sektörü güçlendiriyor hem de ilimizin tanıtımına katkı yapması nedeniyle fuarları çok önemsiyoruz. Fuarların bölgeselden öte uluslararası fuara dönüşmesini önemsiyoruz. Bunu şüphesiz hep birlikte yapacağız." dedi.

Samsun'un önemli bir mobilya üretim geçmişi bulunduğunu, bu alanda sektörün yeniden canlanması için fuarların fırsat olduğunu vurgulayan Kaymak, "İnşallah bu fuar vesilesiyle mobilya alanında da büyük atılımlar yaparak ihracata yönelik bizlere yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Samsun'un yıllık ihracatı 650 milyon dolar. Samsun ölçeğindeki bir il için bunu yeterli görmüyoruz. İlimizde ihracatın arttırılması için büyük çalışma içindeyiz." diye konuştu.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer ise geçen yıl mobilya fuarında 40 bine yakın ziyaretçi ağırladıklarını, bu yıl ise sayının artmasını beklediklerini söyledi.

Bu yıl içinde düzenleyecekleri fuarlarla kente ekonomik başta olmak üzere pek çok alanda katma değer sağlayacaklarını anlatan Seçer, "Samsun 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayan mobilya ve dekarasyon sektörünün 2020 trentlerini bizlere sergileyecektir. Türkiye'nin en eski mobilya üretim bölgelerinden biri olan Samsun'u daha yukarıya taşımak özgün tasarımlarını ve kaliteli imalatlarını tüm Türkiye'ye göstermek ve ihracatta büyümesi farklı pazarlara açılması için bu fuar önemli adımlar atmaya devam edecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi, ardından katılımcılar stantları gezdi.

Mobilya, dekorasyon firmaları ve mimari proje ofislerinin stant açtığı fuar, 15 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Açılış törenine Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Malkoç, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, kaymakamlar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA