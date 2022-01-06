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5 minibüs çalan şüpheli yakalandı

5 minibüs çalan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 5 ayrı minibüs çaldığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 5 ayrı minibüs çaldığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde meydana gelen oto hırsızlığı olaylarının aydınlatılması, çalıntı araçların bulunması ve şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ile yakalanmalarına yönelik farklı tarihlerde ve mahallelerde meydana gelen 5 ayrı minibüsün çalınması ile ilgili şüphelisinin tespiti ve yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğimize bağlı ekiplerce çalışma yapıldı. Ekiplerin uzun sureli yapılan güvenlik kamerası çalışması ve PTS kayıtlarından elde edilen görüntülerden, 5 ayrı çalıntı minibüsün şüphelisi olarak tespit ettikleri A.D.T düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

A.D.T., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

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