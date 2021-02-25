5 milyonluk zimmet soruşturmasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi
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5 milyonluk zimmet soruşturmasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi

25.02.2021 13:40 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:45
5 milyonluk zimmet soruşturmasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi

ESKİŞEHİR'de zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K.'nın yanı sıra paraları hesaplarına yatırdığı tespit edilen 4 kişi daha gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K.'nın yanı sıra paraları hesaplarına yatırdığı tespit edilen 4 kişi daha gözaltına alındı.

Eskişehir'de İcra Müdürlüğü'nün emanet kasası ve banka hesaplarından yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla aranan 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., dün gece polis merkezine giderek teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen E.K. ifadesi alınmak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında E.K.'nın emanet kasalardan zimmetine geçirdiği tespit edilen yaklaşık 5 milyon lirayı 4 arkadaşının hesaplarına aktardığı anlaşıldı. Savcılık talimatıyla 4 kişi soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Zimmet soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 5'e yükselirken, 7'nci İcra Müdürlüğü emanet kasa ve banka hesaplarındaki bilirkişi incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

ADLİYEDEN KAÇMIŞTI

Eskişehir 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., geçen pazartesi günü hakkında başlatılan soruşturma sırasında 'sigara içme bahanesiyle' adliyeden çıkıp kaçmıştı.


5 milyonluk zimmet soruşturmasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi
5 milyonluk zimmet soruşturmasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi
5 milyonluk zimmet soruşturmasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi
5 milyonluk zimmet soruşturmasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi
5 milyonluk zimmet soruşturmasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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