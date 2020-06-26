5 milyonluk vurgun yapan zanlılar adliyede 5 milyonluk vurgun yapan zanlılar adliyede Çanakkale'de gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda M.Ö. ile H.S. adliyeye sevk edildi.

5 milyonluk vurgun yapan zanlılar adliyede

ÇANAKKALE - Çanakkale'de gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda M.Ö. ile H.S. adliyeye sevk edildi.

Çanakkale kent merkezinde oto galericilik yapan zanlıların 5 milyon liralık haksız kazanç ettiği belirlenirken, operasyonda; 1 adet Sig Sauer marka ruhsatsız tabanca ile 1 adet suça konu senet ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA