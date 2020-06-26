5 milyonluk vurgun yapan zanlılar adliyede
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5 milyonluk vurgun yapan zanlılar adliyede

5 milyonluk vurgun yapan zanlılar adliyede Çanakkale'de gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda M.Ö. ile H.S. adliyeye sevk edildi.

26.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:26

5 milyonluk vurgun yapan zanlılar adliyede

ÇANAKKALE - Çanakkale'de gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda M.Ö. ile H.S. adliyeye sevk edildi.

Çanakkale kent merkezinde oto galericilik yapan zanlıların 5 milyon liralık haksız kazanç ettiği belirlenirken, operasyonda; 1 adet Sig Sauer marka ruhsatsız tabanca ile 1 adet suça konu senet ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

5 milyonluk vurgun yapan zanlılar adliyede

Kaynak: İHA

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