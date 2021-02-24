5 milyon TL'yi zimmetine geçiren müdür yardımcısı aranıyor

Eskişehir'de 7. İcra Dairesi Müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yapan E.K.'nın zimmetine geçirdiği tespit edilen miktar 5 milyon liraya ulaştı.

Eskişehir 7'nci İcra Dairesi Müdürlüğünün emanet kasa ve banka hesaplarında yapılan inceleme devam ediyor. Müdür yardımcısı olarak görev yapan E.K.'nın zimmetine para geçirdiği tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada adliyede bulunan E.K.'nın sigara içme bahanesiyle dışarı çıkıp firar ettiği öğrenildi. Savcılıkça zimmet iddiası üzerine E.K. hakkında 'yakalama kararı' çıkarılırken, İcra Müdürlüğünün emanet kasa ve banka hesaplarında yapılan incelemede ilk etapta 3 milyon 800 bin olan eksik miktarın yaklaşık 5 milyon liraya ulaştığı belirlendi. Hesaplardaki inceleme devam ederken, polis ekiplerince firari E.K.'nın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı