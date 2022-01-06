5 milyon liralık tarihi eserleri yurt dışına kaçırmak isterken yakalandılar - Haberler
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5 milyon liralık tarihi eserleri yurt dışına kaçırmak isterken yakalandılar

5 milyon liralık tarihi eserleri yurt dışına kaçırmak isterken yakalandılar
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait, 5 milyon lira değerindeki 5 bin tarihi eseri yurt dışına kaçırmak isteyen 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait, 5 milyon lira değerindeki 5 bin tarihi eseri yurt dışına kaçırmak isteyen 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de Ö.D. ve Z.E.T.'nin, elinde bulundurduğu Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke ve heykelden oluşan tarihi eserleri yurt dışına kaçıracağının bilgisini aldı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda şüphelilerin, tarihi eserleri Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi'ndeki evde sakladıkları belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans döneminden 5 milyon lira değerindeki 5 bin tarihi eser ele geçirildi. 2 şüpheli de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tarihi eserler, soruşturmanın tamamlanmasının ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.


5 milyon liralık tarihi eserleri yurt dışına kaçırmak isterken yakalandılar

5 milyon liralık tarihi eserleri yurt dışına kaçırmak isterken yakalandılar

5 milyon liralık tarihi eserleri yurt dışına kaçırmak isterken yakalandılar

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