5 milyon liralık Suğla Yaylası Projesi hayata geçiyor
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5 milyon liralık Suğla Yaylası Projesi hayata geçiyor

15.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:53
5 milyon liralık Suğla Yaylası Projesi hayata geçiyor

Karadeniz Bölgesi'nde doğa turizminde öne çıkan ve motor sporlarına da ev sahipliği yapan Azdavay Suğla Yaylası, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 5 milyon TL'lik projeyle turizme kazandırılıyor.

Karadeniz Bölgesi'nde doğa turizminde öne çıkan ve motor sporlarına da ev sahipliği yapan Azdavay Suğla Yaylası, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 5 milyon TL'lik projeyle turizme kazandırılıyor.

2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından "Doğa Turizminde Marka: Azdavay Suğla Yaylası Projesi"ne 2 milyon 62 bin TL destek sağlanacak. 24 aylık sürede tamamlanacak projede, 480 bin metre kare alan içinde 10 kır evi, 250 kişi kapasiteli kır lokantası, 24 bin metre kare regresyon göleti, orman içi macera parkurları, her türlü spor için sahalar, yürüyüş ve bisiklet yolları, karavan ve çadır kamp alanları, eğitim amaçlı kayak pisti, günübirlik piknik alanları ve yöreye ait doğal meyve ormanı yer alacak.

Azdavay Belediyesi ve yapımcı firma arasında imzalanan sözleşme ile yapım işi ihale süreci tamamlanan Suğla Yaylası Doğa Turizm Merkezi Projesi'nin birinci etabı, 24 ay içinde Bölge turizminin hizmetine sunulacak. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak proje tamamlandığında, bölgeye kazandırılacak nitelikli konaklama tesisleri ve kamp alanları sayesinde doğa turizminde Bölgenin cazibe merkezi olması için de önemli bir adım atılmış olacak. - KASTAMONU

5 milyon liralık Suğla Yaylası Projesi hayata geçiyor
5 milyon liralık Suğla Yaylası Projesi hayata geçiyor
5 milyon liralık Suğla Yaylası Projesi hayata geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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