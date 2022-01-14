5 milyon liralık 5 lüks cipi şase numaralarını değiştirip satmaya çalıştılar - Haberler
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5 milyon liralık 5 lüks cipi şase numaralarını değiştirip satmaya çalıştılar

5 milyon liralık 5 lüks cipi şase numaralarını değiştirip satmaya çalıştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da yurt dışından getirdikleri eski model 5 lüks cipi şase numaralarını aynı marka ve modele ait hurda araçların şase numaraları ile değiştirip satmak isteyen 4 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yurt dışından getirdikleri eski model 5 lüks cipi şase numaralarını aynı marka ve modele ait hurda araçların şase numaraları ile değiştirip satmak isteyen 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin Maslak Oto Sanayi'de bulunan bir iş yerine yaptığı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan eski model 5 lüks cip ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin cipleri Bulgaristan üzerinden ülkeye soktukları, şaşe numaralarını İstanbul'da buldukları aynı marka ve modele ait hurda araçların şase numaralarıyla değiştirdikleri ortaya çıktı. Şase numaralarını değiştirdikleri araçları yüksek fiyatlarla iş adamlarına satmak isterken yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

5 milyon liralık 5 lüks cipi şase numaralarını değiştirip satmaya çalıştılar

5 milyon liralık 5 lüks cipi şase numaralarını değiştirip satmaya çalıştılar

5 milyon liralık 5 lüks cipi şase numaralarını değiştirip satmaya çalıştılar

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