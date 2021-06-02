5 MİLYON KAPASİTELİ İPSALA SU ÜRÜNLERİ İSTASYONU'NDA BALIK SAĞIMI
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5 MİLYON KAPASİTELİ İPSALA SU ÜRÜNLERİ İSTASYONU'NDA BALIK SAĞIMI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, kısa süre önce Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü'nden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne devredilen, 5 milyon yavru balık kapasiteli İpsala Su Ürünleri İstasyonu'nda balık sağımı yapıldı.

EDİRNE'de, kısa süre önce Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü'nden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne devredilen, 5 milyon yavru balık kapasiteli İpsala Su Ürünleri İstasyonu'nda balık sağımı yapıldı.

31 toprak havuz ve 10 beton havuzda üretimin yapıldığı İpsala Su Ürünleri İstasyonu'nda balık sağımı gerçekleştirildi. Trakya ve Marmara'daki iç sulara salınmak üzere 190 anaç balıkla yavru balık üretiminin yapıldığı tesisteki balık sağım töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, hem sportif hem ticari balıkçılığa önemli katkı sağlandığını belirtti. Canalp, "Sportif balıkçılıktan daha öte ticari balıkçılığa önemli katkı yapılıyor. Belli büyüklükteki göl ve barajlara bu balıkları saldığımızda, belli zaman aralıklarında yapılan küçük çaplı balıkçılıkla belli bir protein ihtiyacını karşılayacak gıda olarak pazarda yerini alabiliyor. Bu tesis sadece Edirne'nin iç sularına değil aynı zamanda bölgesel olarak bütün Trakya'ya hizmet edecek bir tesistir. İhtiyaç duyulan gölet ve barajlara, derelere balık takviyesi yapmak suretiyle ekolojik hayatın sürdürülebildiğine de katkı sağlamış olacağız" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt da balıklandırma çalışmalarıyla sazan popülasyonunun devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Tesisimizde tam üretim kapasitesinde yılda 5 milyon adet/yıl yavru balık üretimi yapılabilmektedir. Üretimi yapılan yavru balıklar mevcut yetiştirme havuzlarında beslenerek 2-3 aylık periyotta, 4-6 santim boya getirilmekte ve bundan sonra da Trakya'daki ihtiyaç duyulması halinde Marmara Bölgesi'ndeki göletlere ve iç sulara balıklandırma çalışmaları kapsamında sevkiyatı yapılacaktır. Balıklandırma çalışmaları ile sazan popülasyonunun devamlılığını sağlamak, amatör balıkçılığı geliştirmek, göletlerdeki balık popülasyonun korunması ve gelecek nesillere bırakılabilmesi amaçlanmaktadır" diye konuştu.

5 MİLYON KAPASİTELİ İPSALA SU ÜRÜNLERİ İSTASYONU'NDA BALIK SAĞIMI
5 MİLYON KAPASİTELİ İPSALA SU ÜRÜNLERİ İSTASYONU'NDA BALIK SAĞIMI
5 MİLYON KAPASİTELİ İPSALA SU ÜRÜNLERİ İSTASYONU'NDA BALIK SAĞIMI
5 MİLYON KAPASİTELİ İPSALA SU ÜRÜNLERİ İSTASYONU'NDA BALIK SAĞIMI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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