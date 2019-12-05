5 milyon değerinde: Osmaniye'de ele geçirildi

05.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:30

Osmaniye'de jandarmanın yaptığı operasyonda piyasa değeri 5 milyon dolar olan "Selenyum 74" adlı nükleer madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İstanbul'dan Osmaniye'ye roket malzemesi, uçak yapımı, cam ve plastik üretiminde kullanılan Selenyum 74 adlı nükleer madde getirileceğinin ihbarını alınca harekete geçti. Bir yolcu otobüsü ile Osmaniye'ye gelen S.C. adlı kişi, Kurtuluş Mahallesi'nde İ.B. ile irtibata geçtiği sırada yapılan operasyonla gözaltına alındı.

S.C. adlı kişinin yanında bulunan çantasında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olduğu değerlendirilen 475 gram ağırlığında "Selenyum 74" adlı nükleer madde bulundu.

Ele geçirilen madde Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna analiz yapılmak üzere ilgililere teslim edildi. Elementel Analiz Laboratuvarında X-lşını Floresans Spektrometresi ile yapılan analiz neticesinde maddenin, saf selenyum olduğu belirlendi.

Şüpheliler S.C. ve İ.B. hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

(Selçuk Şavran - İbrahim İmat/İHA)

Kaynak: İHA