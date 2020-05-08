5 milyon 900 bin makaron ele geçirildi
08.05.2020 21:18 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:19
Konya'da, 5 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Konya'da, 5 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda kent girişinde durdurulan kamyonun kasasında karton bardakların arasına gizlenmiş 5 milyon 900 kaçak makaron ele geçirildi.
Gümrük kaçağı ürünlere el konuldu, araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA