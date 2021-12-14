Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik bir iş yeri, bir depo ve dört araca operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 milyon 634 bin 800 dal bandrolsüz kaçak makaron, 20 bin 240 dal sarılmış sigara ile 50 kilo tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.