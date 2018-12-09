5 milyar dolarlık fark "gezen sergi" ile kapanacak

Konaklama ve gastronomi gelirleri arasındaki 5 milyar dolarlık farkın büyüklüğüne işaret eden Turizm Bakanı Ersoy, Türk mutfağını tanıtmak ve buradan kaynaklı gelirleri artırmak için gezen sergiler düzenleyeceklerini söyledi.

5 milyar dolarlık fark

Konaklama ve gastronomi gelirleri arasındaki 5 milyar dolarlık farkın büyüklüğüne işaret eden Turizm Bakanı Ersoy, Türk mutfağını tanıtmak ve buradan kaynaklı gelirleri artırmak için gezen sergiler düzenleyeceklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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