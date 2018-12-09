5 milyar dolarlık fark "gezen sergi" ile kapanacak
Konaklama ve gastronomi gelirleri arasındaki 5 milyar dolarlık farkın büyüklüğüne işaret eden Turizm Bakanı Ersoy, Türk mutfağını tanıtmak ve buradan kaynaklı gelirleri artırmak için gezen sergiler düzenleyeceklerini söyledi.
Konaklama ve gastronomi gelirleri arasındaki 5 milyar dolarlık farkın büyüklüğüne işaret eden Turizm Bakanı Ersoy, Türk mutfağını tanıtmak ve buradan kaynaklı gelirleri artırmak için gezen sergiler düzenleyeceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com