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5 metreyi geçen karda zorlu yol açma çalışması

İhlas Haber Ajansı, Harun Aksu - Yerel
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5 metreyi geçen karda zorlu yol açma çalışması6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKALE, VAN (İHA) - 5 metreyi geçen karda zorlu yol açma çalışması

VAN Türkiye'nin en yüksek yerleşim yeri olan Van'ın Başkale ilçesinde 5-6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin doğusunu etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle 2 bin 400 rakımlı Başkale ilçesine bağlı İran sınırında yer alan kırsal mahalleler ve hudut hattı bölgelerindeki yolları açmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi geçtiği yollarda Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekiplerinin zorlu çalışmaları sürüyor.

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise adeta tünelleri andırıyor.

5 metreyi geçen karda zorlu yol açma çalışması

5 metreyi geçen karda zorlu yol açma çalışması

5 metreyi geçen karda zorlu yol açma çalışması

İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu - Yerel

Başkale, Türkiye, Van, kar, Yerel, Haberler

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