5 Metrelik Kuyuya Düşen Yerli Turist Afad ve İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

5 metrelik kuyuya düşen yerli turist AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı

AKSARAY - Aksaray'da tarihi bir camiyi gezdikten sonra yanında bulunan evi de turistik gezi alanı zanneden turist, gezmek için girdiği evde bulunan 5 metrelik boş su kuyusuna düştü. Kuyuda mahsur kalan 64 yaşındaki kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Aksaray'ın Güzelyurt İlçesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray'a ailesi ile birlikte gezmeye gelen 64 yaşındaki Can Paslanmaz, ilçede bulunan Kilise Camiyi gezmeye girdi. Kilise Camiyi gezdikten sonra caminin hemen yanında bulunan müstakil bir evi de gezi alanı zanneden Can Paslanmaz, kapısı açık olan evin içine girdi. Karanlıkta evin içinde bulunan su kuyusunu fark etmeyen yaşlı turist kullanılmayan ve 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Düşme sonucu yaralanan ve düştüğü kuyuda mahsur kalan Can Paslanmaz'ın yakınları durumu polise ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Acil Afat Durum Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kuyuda mahsur kalan turisti kurtarmak için çalışma başlattı. İlk olarak AFAD ekibinden bir görevli ip ile kuyuya indi. Burada yaralı ve mahsur kalan Can Paslanmaz'a ilk müdahaleyi yapan görevli, daha sonra aşağıya gönderilen sedyeye yaralı turisti bağladı. Ardından yine iple çekmek suretiyle kuyudan çıkarılan Can Paslanmaz, sağlık ekiplerince ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan turistin durumunun iyi olduğu öğrenildi.