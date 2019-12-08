5 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
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5 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtarıldı.

08.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:46
5 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

'nın ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen köpeği ekipleri kurtarıldı.


Eldirek Mahallesi Karşıyaka mevkiindeki bir evin bahçesinde bulunan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 metre derinliğinde ve dibinde su bulunan kuyuya merdiven yardımıyla inen itfaiye eri, köpeği iple bağladı. İp yardımı ile kuyudan çıkarılan köpek, sahibine teslim edildi.


Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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