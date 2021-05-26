5 metre ilerideki alt geçidi kullanmadı, karşıya geçerken otobüs çarptı
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5 metre ilerideki alt geçidi kullanmadı, karşıya geçerken otobüs çarptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, 5 metre ilerideki alt geçidi kullanmayan kişi yolun karşısına geçerken otobüs çarpması sonucu ağır yaralandı.

BURSA'da, 5 metre ilerideki alt geçidi kullanmayan kişi yolun karşısına geçerken otobüs çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Orhanbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. 5 metre yakınındaki alt geçidi kullanmayan Ahmet A.'ya sırada (44), yoldan karşıya geçmek istediği sırada, şoförünün ismi öğrenilemeyen 16 JJK 36 plakalı belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak asfalta düşen Ahmet A. ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koşarken, bir yandan da 112 Acil Servis'e haber verdi. Ahmet A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri de, başka bir kaza ihtimaline karşı yolda önlem aldı.

Kaza sonrası, otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 metre ilerideki alt geçidi kullanmadı, karşıya geçerken otobüs çarptı
5 metre ilerideki alt geçidi kullanmadı, karşıya geçerken otobüs çarptı
5 metre ilerideki alt geçidi kullanmadı, karşıya geçerken otobüs çarptı
5 metre ilerideki alt geçidi kullanmadı, karşıya geçerken otobüs çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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