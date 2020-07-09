5 metre duvardan düşüp, öldü AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde siteyi çevreleyen duvara çıkarak dinlenen Refah Mutlu (58) dengesini kaybedince 5 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde siteyi çevreleyen duvara çıkarak dinlenen Refah Mutlu (58) dengesini kaybedince 5 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Ege Mahallesi'nde bugün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Boyacılık yapan Refah Mutlu, sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıktı. Aşırı sıcaktan bunalan Mutlu, dinlenmek için özel bir siteyi çevreleyen duvarın üzerine oturdu. Bir anda dengesini kaybeden Mutlu, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, Mutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Mutlu'nun cenazesi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA