5 Mayıs 2021 Haberleri
5 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finalde Manchester City'nin rakibi oldu
- Ömer Çelik: Atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor
- Tam kapanma gölgesinde Hıdrellez kutlamaları! Romanlar ateş yakıp gelinlik giyerek böyle göbek attı
- 8 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
- Bu ülkede düelloya katılıp birini öldürebilirsiniz! Karşılığında istenen tek şey kan bağışı
- AB'nin basın toplantısında THY sürprizi! Uçak, ürün yerleştirme gibi kadraja girdi
- Biden yönetiminden, korona aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek
- Mehmet Günsür '20 yaş' akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi
- 17 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
- Haldun Üstünel, 20'li yaşlar akımına dahil olduğu paylaşımda Fenerbahçe'yle dalga geçti
- 16 yaşındaki genç kız, çatıya çıkarak intihara kalkıştı
- Meral Akşener'den Fahrettin Koca'ya Çin aşısı tepkisi: Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, yazıklar olsun
- Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin ardından Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan istifa etti
- Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı
- Burak Yılmaz, Ligue 1'de Nisan ayının futbolcusu seçildi
- Habertürk'ten iki ayrılıkla ilgili ilk açıklama! İstifalar doğrulandı
- Bakım için girdiği depoda buğdayların arasında gömülerek boğuldu
- Burak Elmas: Devlet adına niyet okuyarak iptal olamaz
- Görevden alınan eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu
- Galatasaray taraftarları iptal edilen başkanlık seçiminden sonra ateş püskürdü: İstenmiyorsun Mustafa Cengiz
- Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi
- İran devlet televizyonu, ABD kongre binasının havaya uçurulduğu propaganda videosu yayınladı
- MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar
- Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı iptal edildi
- 20'li yaş akımına katılmadan önce iki kez düşünün! Uzmanından kritik uyarılar var
- Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı
- Yıllarca aynı yastığa baş koyduğu karısının boğazını kesti
- Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar
- Parkta fenalaşıp yere yığıldı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
- Kalben'in kendisine 'Zayıflasan keşke' diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor
- Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye yanıt: Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak
- Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
- Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın imalı sözleri dikkat çekti
- Afrin'de iftar öncesi terör saldırısı: 5 çocuk yaralandı
- Görüntüler çok konuşulmuştu! Valilik, markete torunuyla giden nineye ceza yazılmadığını açıkladı
- UEFA'dan EURO 2020 için şaşırtan karar! Cüneyt Çakır, Türkiye maçını yönetebilecek
- WhatsApp'ta gizlilik sözleşmesinin süresi doluyor! Hesaplar ağustosta silinecek
- 17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu
- Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor