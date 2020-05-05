5 Mayıs 2020 Salı 31118 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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5 Mayıs 2020 Salı 31118 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

5 Mayıs 2020 Salı 31118 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
05.05.2020 09:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:08

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 5 Mayıs günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, 5 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 5 Mayıs 2020 ve 31118 sayılı Resmi Gazete...

5 Mayıs tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 164 sayfadan oluşan 5 Mayıs 2020 Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31118 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2485)

–– İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2486)

–– Rize İli, Merkez İlçe, Çarşı ve Piriçelebi Mahallelerinde 7/1/2020 Tarihli ve 2038 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlan Edilen Riskli Alan Sınırları İçerisinde Bulanan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Bölgedeki Sağlıksız Yapılaşmanın Çözümüne Yönelik Projenin İvedilikle Hayata Geçirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2487)

–– Saraykent İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Yozgat İli, Sarıkaya, Akdağmadeni ve Saraykent İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2488)

–– Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı Deplasesi Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Niğde İli, Ulukışla İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2489)

–– Sakarya İli, Karasu ve Kocaali İlçelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Mezkûr İlçelerin İçme Suyu İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Çamdağı Barajı, İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesinin Yapımı Amacıyla Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2490)

–– Tasfiye Olan S.S. Kayısı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Kamuya Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 2491)

–– Muğla İli, Ortaca ve Dalaman İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2492)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193)

YÖNETMELİKLER

–– Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular ile Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Marmara Üniversitesi Eklem Protezleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2020 Tarihli ve E: 2018/139, K: 2020/12 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2020 Tarihli ve 2016/12233 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

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