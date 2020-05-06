5 Mayıs 2020 Haberleri
06.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 00:18
5 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
- Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
- Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
- Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
- Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
- Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
- Bank Asya'ya 75 bin lira yatıran Fetullah Gülen'in yeğeni tahliye edildi
- Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
- Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
- Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
- Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
- Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
- New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı
- Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor
- Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
- Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi
- Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
- ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
- Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
- Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil
- Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
- Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti
- Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı
- Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
- İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
- İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
- TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
- Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
- Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
- Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
- Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
- Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
- ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
- İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi
- Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
- Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
- Polisin 'Niye dışarıdasınız?' sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz
- Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
- Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu