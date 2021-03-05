5 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 656. bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta puan durumu!

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Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta 5 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 656. bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

5 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Zeynep:

Aysun:

Ayten:

Saniye: Elendi

5 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Seda Sayan, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?

Gelinim Mutfakta'nın 131. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu!

Hafta finalinde Saniye Kuşçu, Zeynep Kalyon Gökçe, Ayten Hatamova Gürüf ve Aysun Kuşatan arasından yarışmaya veda eden gelin belli oldu.

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

5 MART PUAN DURUMU

Zeynep:

Aysun:

Ayten:

Saniye:Elendi

GELİNİM MUTFAKTA 656. BÖLÜM FRAGMANI İZLE