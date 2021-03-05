5 Mart Fazlası Zarar kim 1. oldu? Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar haftanın finalini kim kazandı? Fazlası Zarar puan tablosu!
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5 Mart Fazlası Zarar kim 1. oldu? Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar haftanın finalini kim kazandı? Fazlası Zarar puan tablosu!

05.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:01
5 Mart Fazlası Zarar kim 1. oldu? Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar haftanın finalini kim kazandı? Fazlası Zarar puan tablosu!

Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar bu hafta da heyecanla bu hafta kim kazandı? 5 Mart 2021 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 5 Mart Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu?

Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 5 Mart Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? Fazlası Zarar ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

FAZLASI ZARAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek olan yarışma programı "Fazlası Zarar'" hafta içi her gün saat 13.30'da TRT 1 ekranlarında. Sevilen Sunucu Ezgi Sertel'in sunacağı "Fazlası Zarar", hayata bakış açınızı, para harcama şeklinizi ve geleceğinizi değiştirecek. Bu programda, her hafta 5 yarışmacı birbirinin evini geziyor; kim tutumlu, kim savurgan ortaya çıkıyor…

FAZLASI ZARAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? FAZLASI ZARAR KİM KAZANDI?

Haftanın son gününde Bilge ve Şengül 27'er puan aldılar.

Radyo Terapist Bilge hanım ile ev hanımı Şengül haftanın kazananı olarak 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

BU HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUANLARI: FAZLASI ZARAR'DA KİM 1. OLDU?

Merve Hanım (Pazartesi günü) : 15

Emine Hanım (Salı günü) : 14

Merve Hanım (Çarşamba günü) : 12

Şengül Hanım (Perşembe günü) : 17

Bilge Hanım (Cuma günü) : 19

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