5 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 5 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? 5 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

5 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 5 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? 5 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

05.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:47
5 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 5 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? 5 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

TV8'in en çok izlenen moda programı 5 Mart Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda Puan Durumu! 5 Mart Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? TV8 Doya Doya Moda canlı izle!

Birbirinden tarz 6 kadın ve 6 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da bir hafta daha bitti. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele etti! Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 5 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 3 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 3 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

5 MART DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

5 Mart Cuma günü Doya Doya Moda yarışmasında 1 kişi veda edecek. Henüz elenen isim açıklanmadı. Konu detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

4 MART DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

4 Mart Perşembe günü Doya Doya Moda puan durumu;

Özde:20

Rabia:15

Ceren:18

Elif:14

Rüya:9

3 MART DOYA DOYA BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda'da geçen haftanın birincisi Birben oldu. 93 puan toplayan Birben tasarım kolyenin sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda Cuma günü elenen isim açıklanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Necmettin Erbakan
Magazin Sezen Aksu Hülya Avşar Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Emre Taşdemir Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 5 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 5 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? 5 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:13:13. #1.15#
title