5 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 5 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? 5 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

TV8'in en çok izlenen moda programı 5 Mart Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda Puan Durumu! 5 Mart Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? TV8 Doya Doya Moda canlı izle!

Birbirinden tarz 6 kadın ve 6 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da bir hafta daha bitti. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele etti! Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 5 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 3 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 3 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

5 MART DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

5 Mart Cuma günü Doya Doya Moda yarışmasında 1 kişi veda edecek. Henüz elenen isim açıklanmadı. Konu detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

4 MART DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

4 Mart Perşembe günü Doya Doya Moda puan durumu;

Özde:20

Rabia:15

Ceren:18

Elif:14

Rüya:9

3 MART DOYA DOYA BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda'da geçen haftanın birincisi Birben oldu. 93 puan toplayan Birben tasarım kolyenin sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda Cuma günü elenen isim açıklanacak.