5 Mart 2022 Haberleri
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5 Mart 2022 Manşet Haberleri.
- Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
- Ay-Yıldızlı formayı giydirmek şart oldu! Dünya, Türk futbolcunun akılalmaz golünü konuşuyor
- Zelenski gece yarısı kameraların karşısına geçti, Ukraynalılara çağrı yaptı: Saldırıya geçin
- Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
- Marketlerin zam oyunu ifşa oldu! Raftan 130 liraya alınan ayçiçek yağı kasaya gelinceye kadar 70 lira zamlandı
- Süper Lig'de bir dönem fırtınalar estiriyorlardı! Karagümrükspor amatöre düştü, başkan helva dağıttı
- Tartıştığı şahsı silahla öldüren zanlı daha sonra intihar etti
- Galatasaray taraftarı sinir küpü! Torrent'in sözleri mağlubiyetten daha ağır geldi
- Ayçiçek yağı fiyatları uçtu! Vatandaşlar zamlı etiketlere isyan etti
- Avladığı ördeğin düştüğü akarsuya giren kişi, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
- Konyaspor mağlubiyeti sonrası Marcao'dan takım arkadaşlarına çağrı: Tepki göstermeliyiz
- Geçici ateşkes sona erdi! Rusya, 18:00'den itibaren yeniden taarruza başladı
- Eski Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın'dan taraftarı çıldırtan Marcao paylaşımı: Ne güzel dünya ya
- Aslan ağır yaralı! Galatasaray, Konya engelini geçemedi
- Ne yapsa olmuyor! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si dibe vurdu
- Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenterin Ukrayna Gizli Servisi tarafından öldürüldüğü iddiası
- Son Dakika: Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin 3. turu pazartesi günü yapılacak
- Bakan Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü! Gündemde Ukrayna savaşı vardı
- Rusya-Ukrayna savaşı zam beklentisini artırdı! Markete giden vatandaşlar göz göre göre stokçulukla karşılaştı
- Konya-Galatasaray maçında ilginç anlar! Gaipten sesler duyan Gomis'ten herkesi şaşırtan hamle
- Son Dakika: Türkiye'de 5 Mart günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi
- Domenec Torrent bu kez canlı yayında Fatih Terim'e taş attı: Hayatımda ilk kez görüyorum
- Akrep Nalan'ın cenazesinde büyük vefasızlık! Sanatçı dostları yalnız bıraktı
- Komadaki kadının fişini çeken doktorların yaşadıkları durum karşısında ayakları geri geri gitti
- Sen neymişsin Muleka! Kasımpaşa, İzmir'de golcüsünün çılgın performansıyla güldü
- Karadeniz derbisi nefes kesti! Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yenerek ateş hattından çıktı
- Ölen büyükannesinin fotoğrafını işaret eden 2 yaşındaki kızın ağzından çıkan sözler tüyler ürpertti: O benim
- Elon Musk, dünya liderlerinin Starlink'te Rus haber kaynaklarını engellemesi isteğini reddetti
- Süper Lig tarihine geçecek! Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekor peşinde
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Adayları yok' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Telaşlanmasın, bizi izlemeye devam etsin
- Seren Serengil'den tepki çeken yorum: Arabesk müzik en çok kıro kadınlara yakışıyor
- Meclis'te yumruk yumruğa kavga! Vekiller ayıramayınca oturuma ara verildi
- Düşürülen Rus savaş uçağının pilotu, paraşütle indiği evin bahçesinde halk tarafından yakalandı
- Cüneyt Çakır, Türkiye'den ayrılıyor! İşte yeni sezonda düdük çalacağı lig
- Son dakika: Süre uzadıkça söylemleri de sertleşiyor! Putin, yaptırımları 'savaş ilanı' olarak yorumladı
- CHP'li Özel, çok iddialı konuştu: 6 partiye ihtiyacımız yok, tek başımıza da hazırlanıyoruz
- Rusya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden sebze ithalatını artırma kararı aldı
- Ukrayna cephesinden kan donduran iddia: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor
- Dünya bu haberi konuşuyor! Abramovich, aşiret ağasıyla Chelsea'nin satışını görüşmek için Türkiye'ye geldi
- Gelinini 4 yerinden bıçaklayıp öldüren kayınpeder, koronavirüsten öldü
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