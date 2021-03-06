5 Mart 2021 Haberleri
06.03.2021 01:15 | Son Güncelleme: 06.03.2021 01:19
5 Mart 2021 Manşet Haberleri.
- IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek
- Mogadişu'da bombalı araçla saldırı: 20 ölü
- 'Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nden istifa ediyor' iddiası
- Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Biden bir noktada görüşecektir
- TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz
- Dinamik Denetim'de tedbirlere aykırı 1561 işletme tespit edildi
- Sosyal medyadan şehitlerimize hakaret eden genç kız, serbest bırakıldı
- Meteoroloji, Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgası için uyardı
- Elbisesini çapa makinesine kaptıran çiftçi, feci şekilde can verdi
- Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü
- Son Dakika: Türkiye'de 5 Mart günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi vefat etti, 11 bin 302 yeni vaka tespit edildi
- 13 yaşındaki çocuk, kalp krizinden hayatını kaybetti
- Hangi illerde hafta sonu sokak kısıtlamasına gidilecek? İşte yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor
- Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'a uyarı: Polikliniklerimizde hasta artışı var
- Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı
- Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 11 şehit verdiğimiz helikopter kazasının ilk inceleme sonuçlarını açıkladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
- Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca çareyi soyunmakta buldu
- Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda
- Görenler kahroldu! 3 yaşındaki çocuk, 4'üncü kattan kafa üstü yere çakıldı
- Küs olduğu eşiyle barışmaya giden koca, kadını vurup intihar etti
- Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 15-26 Mart tarihlerinde yapılacak
- 8 yaşındaki ABD'li çocuk oyun oynarken 250 bin lira kazandı
- Son Dakika: PFDK, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören G.Saraylı Mohamed'e 1 maç ceza verdi
- Şehit haberini esnaf ziyaretinde alan Meral Akşener dizlerini dövdü
- Yerinde karar dönemine geçilmesinden sonra Sivas, Amasya ve Edirne'ye yeni koronavirüs kısıtlaması geldi
- Altının kilogramı 409 bin liraya geriledi
- Beşiktaş'tan hakem eleştirilerine tepki: Şerefli şampiyonlukların yaşanacağı bir lig istiyoruz
- Teoman Sancar'a şantaj soruşturmasında 1'i polis 3 şüpheli tutuklandı
- Behzat Ç. geri dönüyor! Yönetmenliğini ve senaristliğini Emrah Serbes yapacak
- Christoph Daum'un Türkiye paylaşımlarına Emre Belözoğlu'ndan tepki: Bizi rahatsız ediyor
- Korgeneral Erbaş'la ilgili detay tüyleri diken diken etti! 'Keşke biz de şehit olabilsek' dedikten 1,5 saat sonra kaza olmuş
- 377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
- Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın devre arkadaşı canlı yayında yıllığı okudu: Saf Anadolu insanı
- Sakatlığı bulunan Ozan Kabak, Liverpool'un Fulham maçında forma giyemeyecek
- Son Dakika: Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbol yorumculuğunu bıraktı
- Askerden yeni gelen gencin cansız bedeni su kanalında bulundu, acılı anne sinir krizi geçirdi
- Dişçi randevusu için evden çıkan 2 çocuk annesi kadından 4 gündür haber alınamıyor
- 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, 'Şehit' yerine 'Yaşamını yitiren askerler' demesi büyük tepki çekti