5 maçtır kazanan Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında! Canlı anlatım

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. 5 maçtır kazanan ve kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, Hatay deplasmanından da galip ayrılarak serisini sürdürmek istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.