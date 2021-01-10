5 maçtır kazanan Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında! Canlı anlatım
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. 5 maçtır kazanan ve kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, Hatay deplasmanından da galip ayrılarak serisini sürdürmek istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in en formda takımlarından Beşiktaş, 18. hafta maçında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan ve bu maçlarda kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken Hatayspor karşısında serisini 6'ya yükseltmeyi hedefliyor.
Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre, Mensah ve Adem Ljajic maç kadrosunda yer almıyor.
Saat 19.00'da başlayan ve Ali Palabıyık'ın yönettiği maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;
HATAYSPOR: Akın Alkan, Strahil Popov, Jean-Claude Billong, Pablo, Mesut Çaytemel, Rayane Aabid, Ruben Ribeiro, Babajide Akintola, Adama Traore, Selim Ilgaz, Aaron Boupendza
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Necip Uysal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 6: Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar döndü vurdu ve Akın'ı mağlup etmeyi başardı ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.
Dakika 7: Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın ceza alanına çevirdiği topa Boupendza vurdu ve skora tekrar dengeyi getirdi.
Dakika 14: Atiba'nın topuk pasında ceza alanına girer girmez topla buluşan Larin'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
Dakika 19: Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim, Akintola'ya indirdi, onun vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Dakika 24: Sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Selim'in pasında ceza alanında topla buluşan Boupendza, Vida ve Welinton'u geçip kaleye vurdu ve topu ağlara göndererek Hatayspor'u 2-1 öne geçirdi.