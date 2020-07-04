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5 maçtır kazanamayan Galatasaray'ın zor sınavı

Trabzonspor maçı öncesinde eksik çokSerhan Türk, İstanbul DHASüper Lig'de yaptığı son 5 maçta galibiyet elde edemeyen Galatasaray, Trabzonspor karşısında ya tamam ya devam maçına çıkacak.

5 maçtır kazanamayan Galatasaray'ın zor sınavı
04.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:09

Trabzonspor maçı öncesinde  eksik çok

Serhan Türk, İstanbul DHA

Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta galibiyet elde edemeyen Galatasaray, Trabzonspor karşısında ya tamam ya devam maçına çıkacak. Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra çıktığı 5 lig maçında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Şampiyonluk şansının matematiksel olarak devam edebilmesi için kazanmak zorunda olan sarı-kırmızılı takım alacağı 3 puanla en azından Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme yolunda şans yakalayacak.

ASLAN AĞIR YARALI

Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyan Trabzonspor mücadelesi öncesi Florya'da hava pek olumlu değil. Üst üste gelen sakatlıklıkların yanı sıra takımın yıldızlarından Henry Onyekuru'nun sözleşme krizi moralleri iyice bozdu. Onyekuru'dan yoksun maça çıkacak Galatasaray'da eksik çok. Çaykur Rize maçında sakatlanan Muslera ve Andone'nin yanı sıra Falcao henüz hazır duruma gelemedi. Lemina da sakatlığı, Adem ise cezası nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Bunca eksiğine rağmen teknik heyet zorlu sınavdan 3 puan çıkarmak için karşılaşmanın uzun uzun analizini yapıyor. 

MUHTEMEL 11Ligde son 5 maçını kazanamayan Galatasaray 11 puan kaybederken sakatlıklar sarı-kırmızılı ekibin belini bükse de Marcao'nun iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi.  3 Haziran'da iç yan bağlarından sakatlanan Marcao bu hafta takımla antrenmanlara katıldı. Kendini çok iyi hissettiğini teknik heyete bildiren Marcao, Trabzonspor karşılamasına hazır olduğunu bildirdi. Mariano'nun kart cezası tamamlanırken muhtemel 11 şöyle: Okan - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi - Seri - TaylanFeghouli, Belhanda, ÖmerEmre

 


Kaynak: DHA

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