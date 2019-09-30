5 maçta 2 kez kırmızı kart gördü

30.09.2019 09:42

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Pedro Henrique 5 maçta 2 kırmızı kart gördü.



İstikbal mobilya Kayserispor'un sezon başında Yunanistan'ın PAOK takımından transfer ettiği Pedro Henrique, ilginç bir rekora imza attı. 6 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de Sarı Kırmızılı takım ile 5 maça çıkan Pedro Henrique, 2 kez kırmızı kart gördü.



Galatasaray maçının 73.dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pedro Henrique, Konyaspor maçının da 90+10. dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.



29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ligin ilk haftasında oynanan Alanyaspor maçında da sarı kart görmüştü.



Cezalı olduğu için Antalyaspor maçında forma giyemeyen Pedro Henrique, Göztepe ile 7.haftada İzmir'de oynanacak maçta da cezalı olduğu için oynayamayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA