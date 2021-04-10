5 litrelik sıvı yağı böyle çaldı
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5 litrelik sıvı yağı böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Haberler | 3. Sayfa

5 litrelik sıvı yağı böyle çaldı Esenler'de bir markete giren ve burada rahat tavırlarla 5 litrelik sıvı yağı çalan hırsız hiç bir şey olmamış gibi marketten elini kolunu sallayarak çıkıp kayıplara karıştı.

5 litrelik sıvı yağı böyle çaldı

İSTANBUL - Esenler'de bir markete giren ve burada rahat tavırlarla 5 litrelik sıvı yağı çalan hırsız hiç bir şey olmamış gibi marketten elini kolunu sallayarak çıkıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Esenler'de bulunan bir markette geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen bir şahıs market içerisinde bir süre dolaştıktan sonra sıvı yağ reyonuna gelerek burada bulunan 5 litrelik yağı alıp, market içerisinde gezmeye devam etti. Market çalışanlarının başka müşterilerle ilgilendiği anı fırsat bilen hırsız, elini kolunu sallayarak marketten çıkıp kayıplara karıştı. Ürünlerin eksik olması üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen market çalışanları, şahsın 5 litrelik yağı çaldığını tespit etti. Markette rahat tavırlarla gezen hırsızın rahat tavırları ise, market çalışanlarına pes dedirtti.

Sıvı yağ hırsızı kamerada

Marketten yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tanınmamak için şapka takarak reyona gelen hırsız, vatandaşların reyondan çıkmasını bekliyor ve daha sonra 5 litrelik yağı alarak elini kolunu sallayıp marketten çıkıyor.

(VK- MB-YM-

5 litrelik sıvı yağı böyle çaldı
5 litrelik sıvı yağı böyle çaldı
5 litrelik sıvı yağı böyle çaldı
5 litrelik sıvı yağı böyle çaldı
5 litrelik sıvı yağı böyle çaldı
5 litrelik sıvı yağı böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

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