5 Lisans Programımız Daha Akreditasyon Belgesi Aldı

Yeni dönemde hedeflerini kalite, akreditasyon ve uluslararasılaşma olarak belirlemiş olan Üniversitemiz, yapmış olduğu çalışmalarla her geçen gün bu hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Daha önce akreditasyon belgesi alma başarısı göstermiş olan 7 programımıza ilaveten 5 programımız daha akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesinde beş program FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edildi. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akreditasyon yetkisi alan ve ülkemizde Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültelerini akredite eden FEDEK; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet konularında belirli bir standartta hizmet veren ve kriterleri sağlayan bölümleri yoğun bir değerlendirme ve denetleme neticesinde başarılı bulunan programları akredite etmektedir.

Üniversitemiz Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya, Fizik, Matematik, Tarih, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümleri 2020-2021 döneminde sundukları Öz Değerlendirme Raporları ve akabinde gerçekleştirilen saha ziyaretleri neticesinde FEDEK tarafından akredite edilmiştir. 2019-2020 döneminde de Fen Edebiyat Fakültemizin Biyoloji Bölümü FEDEK tarafından akredite edilmişti. Böylece Fen Edebiyat Fakültemizin akredite başvuru koşullarını sağlayan bütün bölümleri akreditasyon belgesi almış oldu. İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümleri ise 2 yıl mezun verme şartını sağladıkları zaman akredite olmak üzere başvurularını yapmak için çalışmalarını devam ettirmektedirler.

Yükseköğretimde kaliteyi önceleyen ve kaliteye ulaşmayı sağlamak için bütün birimlerde aynı standartlarda eğitim ve hizmet vermeyi şiar edinen Üniversitemiz, bugün Yükseköğretim Kurumlarında bulunan toplam programların ancak yüzde onundan daha az bir oranı akredite olabilmiş iken Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde kısa bir süre içerisinde Eğitim Fakültesi'nde 6 ve Fen Edebiyat Fakültesinde 6 olmak üzere toplamda 12 program ve Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi (Bakanlık tarafından akrediteli) akreditasyon belgesi alma başarısı gösteren ender üniversitelerden biri olmuştur.

Ayrıca Üniversitelerimizin bütün birimlerinde akredite olma çalışmaları devam etmekte olup İlahiyat Fakültemiz ile Tıp Fakültemiz de müracaatlarını yapmış olup değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki başvuru döneminde ise Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Ziraat Fakültesi gibi birçok fakültemiz ve yüksekokulumuz akreditasyon müracaatlarını yapacaklardır.

Yükseköğretimde kalite ve akreditasyonun öncelikli hedefleri arasında olan Üniversitemiz bu sayede dünyadaki benzer programlarla aynı kriterlerde eğitim-öğretim veren ve her alanda olduğu gibi akreditasyon alanında da kendinden söz ettiren bir üniversite haline gelmiştir.

Akreditasyon belgesi almaya hak kazanan bölümlerimizin başta bölüm başkanları ve sürece destek veren öğretim elemanları olmak üzere öğrencilerimize, paydaşlarımıza ve süreci koordine ederek yöneten Kalite Koordinatörlüğümüze, Fen Edebiyat Fakültemizin yöneticilerine ve sürece emek veren tüm personelimize teşekkür ediyor, alınan akreditasyon belgesinin ve elde edilen başarının bölümlerimize, Fen Edebiyat Fakültemize, Üniversitemize ve yükseköğretim sistemimize hayırlı olmasını diliyoruz.

RTEÜ BASIN

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