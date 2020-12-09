5 LİRADAN ALINACAK BALON BALIĞI KUYRUĞU TESLİMİ BAŞLADI; BİR BALIKÇI POŞET İÇİNDE 400 KUYRUK GETİRDİ-1
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5 LİRADAN ALINACAK BALON BALIĞI KUYRUĞU TESLİMİ BAŞLADI; BİR BALIKÇI POŞET İÇİNDE 400 KUYRUK GETİRDİ-1

09.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:27
5 LİRADAN ALINACAK BALON BALIĞI KUYRUĞU TESLİMİ BAŞLADI; BİR BALIKÇI POŞET İÇİNDE 400 KUYRUK GETİRDİ-1

AKDENİZ ve Ege Denizi'nde avcılık yapan balıkçılara her balon balığı kuyruğu için yapılacak 5 lira ödeme kararı ardından ilk teslim için balıkçılar Antalya Balıkçı Barınağı'na gelmeye başladı.

AKDENİZ ve Ege Denizi'nde avcılık yapan balıkçılara her balon balığı kuyruğu için yapılacak 5 lira ödeme kararı ardından ilk teslim için balıkçılar Antalya Balıkçı Barınağı'na gelmeye başladı. Balıkçı Ahmet Telçelik, içinde 400 tane olduğunu söylediği kuyruk dolu poşetiyle barınağa geldi.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TESLİM ALACAK

Kuyruğuna 5 lira ödenecek balon balığını, balıkçı barınağında Tarım İl Müdürlüğü ekipleri makbuz karşılığı teslim alacak.  Balıkçı Ahmet Telçelik, sabah saatlerinden barınağa ilk gelen balıkçılardan birisi oldu. Telçelik, bir poşet içinde getirdiğ balon balığı kuyruklarını bıçakla kestiğini ve içinde 400 tane olduğunu söyledi.

İstilacı ve diğer balık türleri için zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesine dair karar balıkçıları sevindirmişti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANTALYA

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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