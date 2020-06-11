5 lira için böyle bıçakladı
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5 lira için böyle bıçakladı

Bursa'da bir genç, beş lira vermediği şahıs tarafından bıçaklanırken, o anlar kameralara yansıdı.

5 lira için böyle bıçakladı
11.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:35

Bursa'da bir genç, beş lira vermediği şahıs tarafından bıçaklanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay Yıldırım Kurtuluş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, mahallesindeki marketten alışveriş yapan Müjdat K. (28), kendisinden 5 lira yol parası isteyen E.K.'ye olumsuz cevap verdi. Çıkan tartışma sonrasında Müjdat K, marketin manav reyonundan aldığı sopayla E.K.'ye vurdu. E.K. de cebinden çıkardığı bıçağı Müjdat K.'nin göğsüne sapladı. Müjdat K. kanlar içinde yere yığılırken, E.K. olay yerinden kaçtı.

Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Müjdat K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli E.K. ise olaydan kısa süre sonra bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.K.'nin ilk ifadesinde, "Evime gitmek için 5 TL yol parası istedim, bana küfür ve hakaret ederek sopayla dövmeye başladı. Kendimi korumak için belimdeki bıçakla karşılık verdim. Kendimi koruduğum için pişman değilim" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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