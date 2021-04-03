5 lira için bıçakladı, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı
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5 lira için bıçakladı, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

5 lira için bıçakladı, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı Samsun'da parkın kenarında yürürken gördüğü özel güvenlik görevlisinden 5 lira isteyip isteğine olumsuz yanıt alınca bıçakla yaralayan şahıs yargılandığı mahkemece 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

5 lira için bıçakladı, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı

SAMSUN - Samsun'da parkın kenarında yürürken gördüğü özel güvenlik görevlisinden 5 lira isteyip isteğine olumsuz yanıt alınca bıçakla yaralayan şahıs yargılandığı mahkemece 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Şubat akşamı SAMGAZ'da güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki M.Y. İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde tramvaya binmek için Fuar Caddesi Gar Park yanında yürüdüğü sırada yanına gelen S.T adlı şahıs kendisinden 5 lira para istedi.

Yoluna devam eden M.Y.'ye bıçakla saldıran S.T., özel güvenlik görevlisini sırtından, omzundan ve baldırından bıçakladı. S.T. yaralıyı bir süre kovaladıktan sonra da kaçtı. Saldırganın elinden kaçarak bir işyerine sığınan M.Y. ise neye uğradığını şaşırdı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Yaya olarak kaçan S.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. M.Y.'yi bıçaklarken kendisi de elinden yaralandığı ortaya çıkan S.T., polis tarafından olay yerinde ambulansta müdahale edilen yaralı M.Y.'nin yanına getirerek teşhis yaptırıldı. Yaralı kendisini bıçaklayanın bu kişi olduğunu söyledi.

Elinden yaralı olan saldırgan S.T.'ye aynı ambulansta görevliler tarafından olay yerinde müdahale edildi. Bıçaklı saldırgan kendisini teşhis eden ambulanstaki yaralıya seslenerek, "Benden şikayetçi olma" demesi dikkat çekti. Yaralı özel güvenlik görevlisi M.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, S.T. ile sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürüldü. S.T.'nin özel güvenlik görevlisi M.Y.'yi bıçakladıktan sonra kovalarken ve olay yerinden kaçarken güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.T. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Olayda yaralanan M.Y. S.T.'den şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme, 37 gündür tutuklu bulunan S.T.'yi 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

5 lira için bıçakladı, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı
5 lira için bıçakladı, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı
5 lira için bıçakladı, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı
5 lira için bıçakladı, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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