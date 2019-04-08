5 Kuşaktır Aile Geleneğini Bozmadı

SİVAS'ın Ece Mahallesi'nde 5 kuşaktır muhtarlığı elinde bulunduran Dinler ailesi, bu seçimlerde de geleneği bozmadı. Babasından 2014 yılında muhtarlığı devralan Sami Dinler (56), 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden muhtar oldu.

Sivas kent merkezindeki Ece Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Sami Dinler (56), 2014 yılında babası Mehmet Dinler'den devraldığı muhtarlık görevini 31 Mart'ta yapılan seçimleri kazanarak devam ettirdi. Aileden Hızır Dede ile 1834 yılında başlayan muhtarlık geleneği, daha sonra oğlu İbrahim Dinler'in 4 dönem, torunu Hasan Dinler'in 2 dönem, torununun oğlu Mehmet Dinler'in 7 dönem muhtarlık yapmasıyla sürdü. Beşinci ve son kuşaktan Sami Dinler de 2014 yılında başladığı muhtarlığı 31 Mart'ta yapılan seçimleri kazanarak devam ettirdi. Seçimlerde 3 adayla yarışan Dinler 891 oy alarak ailesinin muhtarlık geleneğini bozmadı. Yeniden seçilen Dinler, muhtarlık binasında gelen mahallelinin tebriklerini kabul etmeye başladı.

Aile geleneğini sürdürdüğü için mutlu olduğunu ifade eden Dinler, "Ece Mahallesi sakinlerinin isteği üzerine seçime girdim. 3 aday daha vardı yine kazandık. 891 oy aldım. Mahalleli hizmetlerimizden memnun olduğu için görevimize devam ettik. 1834 yılından beri bu mahallede biz muhtarlık yapıyoruz. Hızır dedem, İbrahim dedem, Hasan dedem, babam bu mahallede muhtarlık yaptı. Muhtarlık benimle devam ediyor" dedi.

'MUHTARLIK MAAŞI ALMIYORUZ'

Aile geleneği olarak muhtarlık maaşı almadıklarını söyleyen Dinler, "Mahallenin yerlisi olduğumuz için Hızır dedemden beri muhtar parası ya da mühür parası hiç alınmadı. Ben de muhtarlık maaşımı almıyorum. Mahallede 32 tane yardıma muhtaç aile var, muhtar maaşımı onlara dağıtıyorum. Geçen dönemde hiç maaş almadım, bu dönemde de aynı şekilde devam edeceğim. Maaş için değil hizmet için varız. Mahallede kanserli hastalarımız var, onlara odun kömür yardımı yaptık. Mahallenin asfaltını yenilettim. Aydınlatma direklerinde bir sıkıntımız vardı, ödenek olmadığı için onları yaptıramadık. İnşallah bu sezon da ödenek gelirse o direkleri kaldırıp görevimize devam edeceğiz. Muhtarlığın altındaki alanı park olarak düzenleteceğim. Arsa bizimdi belediyeye bağışladık, annemin ismini vererek park yaptıracağız" diye konuştu.

20 yıldır aynı mahallede oturan Mehmet Çalı (80), "Muhtarımız yine seçildi kendisinden memnunuz. Babası zaten muhtardı o da devam ettiriyor. Memnun olmasak zaten oy verip seçmezdik" ifadelerini kullandı. - Sivas

Kaynak: DHA