5. Kitaplarını Yazdılar

Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, "Duayen İnşaat Mühendisleri ile Röportajlar" başlıklı kitabı kaleme alarak bu alanda beşinci kitaplarını yayımlama başarısı gösterdi.

Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Latif Onur Uğur'un öncülüğünde ve editörlüğünde basılan kitap, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin; "Sevgiye Dair", "Yapı İşletmesi Çalışmaları", "Yapım Yönetimi Çalışmaları" ve "Uygulama Problemleri ve Çözüm Önerileriyle Yapım İşleri Mevzuatı" kitaplarının ardından kaleme aldıkları beşinci kitap olma özelliği taşıyor.

Kitap için başarılı ve mutlu duayen inşaat mühendisleri ile röportajlar gerçekleştiren Düzce Üniversitesi öğrencileri; başarılı inşaat mühendisleri bu konuma nasıl ulaştılar? Neden inşaat mühendisi olmayı tercih ettiler? Öğrenimlerinde nelere dikkat ettiler? Mühendislik hayatlarında neler yaptılar da üst derecelere yükseldiler? Genç mühendislik öğrencilerine mesleklerinde ve hayatta başarılı ve mutlu olmaları için neler öneriyorlar? gibi birçok sorunun cevabına ulaştılar.

"Duayen İnşaat Mühendisleri ile Röportajlar" kitabı, öğrencilerin Yapı İşletmesi Dersi kapsamında yaptıkları bir uygulamanın ürünü olarak göze çarpıyor. Değerli geri dönüşlerin alındığı ve birçok söyleşinin yer aldığı kitap; uzun yıllar meslekte çalışan mühendislerin mesleğe bakış açılarını, piyasadaki işleyişi, mesleğin önemini, meslek hayatında karşılaşabilecek olayları aktarmayı ve öğrencilerin bu tecrübelerden faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Kitap, ileride inşaat mühendisi olmayı düşünenlere, halihazırda inşaat mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere ve profesyonel inşaat mühendislerine, duayen inşaat mühendislerinin tecrübelerinden faydalanma ve meslek hayatlarında başarılı olmalarına da katkı sağlıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA