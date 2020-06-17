5 kişiye mezar olan araç nehirden çıkarıldı
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5 kişiye mezar olan araç nehirden çıkarıldı

ERZİNCAN'da, 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada hurdaya dönen hafif ticare araç nehirden uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

5 kişiye mezar olan araç nehirden çıkarıldı
17.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:45

ERZİNCAN'da, 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada hurdaya dönen hafif ticare araç nehirden uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

15 Haziran günü akşam saatlerinde meydana gelen kazada, ailesi ile Karadeniz gezisinden memleketleri Elazığ'a dönen Mehmet Dil (62) yönetimindeki 07 LFC 96 plakalı hafif ticari araç, Kemaliye ilçesi yakınlarındaki Şırzı Köprüsü girişinden Fırat Nehri'ne uçtu. Kazada sürücü Mehmet Dil ile aynı araçta bulunan eşi Gülser Dil, kızı Şeyma Kalkan torunları Muhammet İlçin (1), Süleyman Kalkan (2) hayatını kaybederken, Kader ve Ayşe İlçin ile Kübra Dil yaralandı.NEHRE DÜŞEN ARAÇ 10 METRE DERİNLİKTEN VİNÇLE ÇIKARTILDI.

Kazada, nehre düşen aracın bulunduğu yerden çıkartılması için bölgede yakın olan altın madeninden yardım istendi. Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan dev boyuttaki vincin yardımı ile 3 saat süren çalışma sonucu hurdaya dönen hafif ticari araç yaklaşık 10 metre derinlikten çıkartılarak çekiciye yüklendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kurtarma çalışması sırasında Erzincan ? Kemaliye Karayolu ulaşıma kapatıldı.


Kaynak: DHA

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