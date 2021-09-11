5 kişiye can olan avukat, organlarını 3 yıl önce bağışlamış

BOLU'da, otomobilinin direksiyonunda beyin kanaması geçiren, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşince bağışlanan organlarıyla 5 kişiye hayat veren Avukat Nurfer Akgül'ün (38) eşi Alper Akgül (38), "Eşim 3 yıl önce organları bağışlamıştı ve bana 'Bir gün öleceğiz en azından arkamızda açık bir kapımız olsun, insanlar bize Dua ederler' demişti. Bilmiyordum ölümünün bu kadar yakın olduğunu. Ben eşimin organlarını bağışladığı kişilerde yaşadığını biliyorum" dedi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurfer Akgül, 30 Ağustos'ta iki oğlu, arkadaşı ve onun çocuğuyla yönetimindeki otomobille tatile giderken Bolu'nun Mudurnu ilçesinde araçta rahatsızlandı. Bilinci kapanmadan önce dörtlüleri yakıp, frene basarak aracı durduran Nurfer Akgül, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin Kanaması geçirdiği belirlenen Nurfer Akgül'ün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Organlarını bağışladığı belirlenen Akgül, ameliyata alındı. Akgül'ün alınan kalbi, akciğeri, karaciğeri ve iki böbreği organ bekleyen hastalara nakledildi.

Kendisinin de organlarını bağışlayacağını belirten Alper Akgül, "Nasip olursa biz de aynı yolda yürüyeceğiz, biz de organlarımızı bağışlayacağız. Büyük oğlum Eymen 'baba 18 yaşından önce bağışlanmıyormuş' diyor. Beklemesini söyledim, 18 yaşına gelince yapabileceğini anlattım. Gencecik insanlar var. Bir anneyi, bir yavruyu yaşatmak lazım. Organ bağışına yapmak lazım. Bir farkındalık olması lazım. Bizim ülkemizde farklı fikirler ileri sürenler var. İnsan vücuttan ibaret bir varlık değil. Birilerinin kurtulmasını sağlayacak ve bağışlamak gerekiyor" diye konuştu.