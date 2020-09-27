5 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi seyrettiler (2)

2 KİŞİ KURTARILAMADIŞanlıurfa'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Şükrü Çiftçi (31) ile Salih Çiftçi (40), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.