5 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi seyrettiler (2)
27.09.2020 14:34 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:38
2 KİŞİ KURTARILAMADIŞanlıurfa'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Şükrü Çiftçi (31) ile Salih Çiftçi (40), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
2 KİŞİ KURTARILAMADI
Şanlıurfa'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Şükrü Çiftçi (31) ile Salih Çiftçi (40), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan diğer 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK