5 kişinin yaralandığı kavgada 3 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

5 kişinin yaralandığı kavgada 3 kişi tutuklandı

5 kişinin yaralandığı kavgada 3 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Talas ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi 6153. Sokak üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda 4 kişilik grup, aralarında husumet bulunan şahısların bulunduğu eve geldi. Şahısların eve gelmesiyle iki grup arasında çatışma çıktı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleriyle binaya giren sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Silahla vurularak yaralanan A.I, M.Ç., A.O.G. Ş.A ve O.A. ekiplerce binadan çıkarılarak ambulansa bindirildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis ekipleri ise bina önünde olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler tarafın dan yapılan çalışmalarda olaya karıştığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Tutuklanan 3 kişi, cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

5 kişinin yaralandığı kavgada 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cama çıkıp yoldan geçenlere ateş etmeye başladı: 1 yaralı
Cama çıkıp yoldan geçenlere ateş etmeye başladı: 1 yaralı
Metruk bina bahçesinde şüpheli ölüm
Metruk bina bahçesinde şüpheli ölüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Özge Özder Pınar Altuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
5 kişinin yaralandığı kavgada 3 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 10:46:23. #1.15#

title