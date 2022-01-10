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5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadaki tır sürücüsü tutuklandı

5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadaki tır sürücüsü tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan tır sürücüsü Taha Kurtoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan tır sürücüsü Taha Kurtoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan tır sürücüsü Taha Kurtoğlu, adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Taha Kurtoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

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