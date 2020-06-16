5 kişinin öldüğü kazada kurtarılan Kader, 'bebeklerimi kurtarın' demiş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

5 kişinin öldüğü kazada kurtarılan Kader, 'bebeklerimi kurtarın' demiş

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, hafif ticari aracın Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu meydana gelen 5 kişinin öldüğü trafik kazasında, nehrin karşı kıyısında restoran işleten Güven Güldal'ın teknesiyle yardıma koşarak, yaralıları kurtarmaya çalıştığı ortaya çıktı.

5 kişinin öldüğü kazada kurtarılan Kader, 'bebeklerimi kurtarın' demiş
16.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:25

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, hafif ticari aracın Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu meydana gelen 5 kişinin öldüğü trafik kazasında, nehrin karşı kıyısında restoran işleten Güven Güldal'ın teknesiyle yardıma koşarak, yaralıları kurtarmaya çalıştığı ortaya çıktı. Güldal, tekne ile kaza yerine ulaştığını ve yaralıları sudan çıkarmaya başladığı sırada Kader İlçin'in (30), 'Beni bırakın bebeklerimi kurtarın' dediğini kaydetti. İlçin'in çocuklarından Muhammet (1) yaşamını yitirirken, kızı Ayşe (6) yaralı olarak kurtarıldı.  Öte yandan, kaza anında restoranda yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, ailesi ile Karadeniz gezisinden memleketleri Elazığ'a dönen Mehmet Dil (62) yönetimindeki 07 LFC 96 plakalı hafif ticari araç, Kemaliye ilçesi yakınlarındaki Şırzı Köprüsü girişinden Fırat Nehri'ne uçtu. Kazada sürücü Mehmet Dil ile aynı araçta bulunan eşi Gülser Dil, kızı Şeyma Kalkan torunları Muhammet İlçin (1), Süleyman Kalkan (2) hayatını kaybederken, Kader ve Ayşe İlçin ile Kübra Dil yaralandı.

RESTORANDAKİLERİN KAZA ANINDAKİ PANİĞİ KAMERADAKazanın ardından soruşturma başlatılırken, kaza anı ve sonrasında yaşanan panik, nehrin karşı kıyısında bulunan ve turizmci Güven Güldal'a ait işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Suda kaybolan aracın o anlarını karşıdaki kafede oturan müşteriler ve işletme sahibi panik içinde izliyor. Ardından kaza yerine ulaşmak için işletmeye ait tekneye koşmaya başlayan Turizmci Güven Güldal, kazayı görür görmez polis ihbar hattını aradığını ve aşağıda bulunan teknesine doğru koşmaya başladığını ifade etti.'BENİ BIRAKIN BEBEKLERİMİ KURTARIN'Güldal açıklamasında, tekne ile kaza yerine ulaştığını ve yaralıları sudan çıkarmaya başladığı sırada bir kadının suyun içinden çıkmak istemediğini ifade ederek 'Beni bırakın bebeklerimi kurtarın' diye haykırdığını anlattı. Güldal, "Akşam sekiz gibiydi. Kafe, restoran ve tekne hizmeti verdiğimiz iş yerinde çocuklarla yemek yiyorduk. Büyük bir gürültü ile koştuk, kafede bir masada müşterimiz vardı. Gürültü ile çıkınca şu köprünün hemen yan tarafından bir aracın suya düştüğünü söyledi burada oturan arkadaşlar. Hemen 155'i aradım. Buradan aşağı koştum, tekneye binerek köprünün dibine gittim. Bayanın biri dalıp çıkıyordu, daha batmamıştı yani. Onu kurtardık, az ilerde tel hattının altında bir bayan da suyun içerisindeydi, onu da kurtardık. Tekneye alırken 'beni bırakın bebeklerimi kurtarın' dedi. Bebeğinin birini az ilerden, diğerini de daha aşağıdan aldık, yalnız bebekler herhalde rahmetli olmuştu. Akıntıyla insanlar aşağıya doğru gidince elimizden geleni yaptık. 3 kişiyi sağ kurtarabildik, 5 kişi de rahmetli oldu. Biz burada olmasaydık, bu aracın buradan gittiğini hiç kimse göremezdi, araç direkt suya uçtu, en son da aracın içerisinden sürücünün cansız bedenini çıkardılar, çok üzüldük" diye konuştu.

Kaza sonrasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri memleketleri Elazığ' a gönderilirken, suya düşen aracın çıkartılması için çalışma sabah saatlerinde başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Haber
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Haber
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi Haber
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Türkiye'de KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Falcao Okan Buruk Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: 5 kişinin öldüğü kazada kurtarılan Kader, 'bebeklerimi kurtarın' demiş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 13:28:15. #1.15#
title