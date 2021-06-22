5 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 16 yıl 3 ay hapis
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5 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 16 yıl 3 ay hapis

5 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 16 yıl 3 ay hapis
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, kamyonla çarptığı otomobilde 2'si çocuk 5 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan Samet Koyun (32), tutuklu yargılandığı davada, 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, kamyonla çarptığı otomobilde 2'si çocuk 5 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan Samet Koyun (32), tutuklu yargılandığı davada, 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen yıl 22 Temmuz'da, Çakırcaali Mahallesi Kocabayramlar Sapağı mevkisinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden ve karşı şeride geçen Samet Koyun yönetimindeki kamyon, Serkan Barhan'ın (37) kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Serkan Barhan ile otomobildeki eşi Duygu Barhan (33), oğlu Göktuğ Barhan (6) ve kardeşi Tuba Barhan (33) ile yeğeni Berra Kılıç (2) hayatını kaybederken, annesi Necla Barhan (55) ve babası Raşit Barhan (65) ise yaralandı. Kaza sonrası gözaltına alınan kamyon sürücüsü Samet Koyun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Hakkında dava açılan Samet Koyun için önceki duruşmada cumhuriyet savcısı, 3 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istedi. Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Koyun ile kazada hayatını kaybeden ailenin yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan Koyun, "Böyle bir kazaya neden olduğum için son derece pişmanım. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.Mahkeme heyeti, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunu işlemesi nedeniyle Samet Koyun'u 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

5 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 16 yıl 3 ay hapis
5 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 16 yıl 3 ay hapis
5 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 16 yıl 3 ay hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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