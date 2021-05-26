5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi
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5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi

5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'taki kazada yaşamını yitiren 5 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

TOKAT'taki kazada yaşamını yitiren 5 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Polisin, karşı şeride geçip otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsünün kaza öncesi kalp krizi geçirmiş olabiceği üzerinde durduğu belirtildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Tokat- Çorum karayolunun eski Dağiçi köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'un Alaca ilçesinden Tokat yönüne giden Birol Bayır (42) yönetimindeki 34 VJL 82 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bekir Türker (57) yönetimindeki 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araçtaki İsmail Yılmaz (62) ve Hikmet Tok (75) ile otomobildeki Esma Bayır (16) ve Abdulkerim Bayır (13) kaza yerinde, Emine Bayır (74) ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

BABAANNE VE TORUNLARI YAN YANA DEFNEDİLDİİstanbul'dan akrabalarının yanına tatil için geldikleri belirtilen Esma Bayır ve Abdulkerim Bayır ile babaanneleri Emine Bayır'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlara teslim edildi. Ağbaba Mezarlığı'na götürülen babaanne ve 2 torunu, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana defnedildi.İsmail Yılmaz sabah saatlerinde Zile'de, Hikmet Tok ise ilçeye bağlı Çiftlik köyünde toprağa verildi.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Birol Bayır ile yanındaki Nisanur (7) ve Şükriye Bayır (41) ile hafif ticari aracın sürücüsü Bekir Türker ve beraberindeki Şerife Yılmaz (61) ve Rabia Türker'in (22) hastanedeki tedavileri sürüyor.HAFİF TİCARİ ARAÇ KARŞI ŞERİDE GEÇMİŞ

Bu arada, yapılan incelemede Bekir Türker'in kullandığı hafif ticari aracın otomobilin şeridine girdiği tespit edildi. Polis, araç sürücüsünün kalp krizi sonucu kontrolü kaybederek şerit değiştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.


5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi
5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi
5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi
5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi
5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi
5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi
5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi
5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi
5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi
5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi
5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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