5 Kişinin Hurda Yüklü Kamyonetin Üzerindeki Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHATEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı.
TEM otoyolu Ataşehir mevkii Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişi tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında yüklerin üzerine bulunanlar cep telefonlarıyla ilgileniyor. TEM otoyolunda yaşanan tehlikeli yolculuk DHA kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntü Dökümü
------------------------------
-TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin ilerlemesi
-Hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan beş kişi
-Yüklerin üzerinde cep telefonu konuşması
-Yolculuk esnasında cep telefonu kamerasıyla kayıt yapması
-Yolcuların el sallaması
-Genel ve detaylar