5 Kişinin Hurda Yüklü Kamyonetin Üzerindeki Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

5 Kişinin Hurda Yüklü Kamyonetin Üzerindeki Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHATEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı.

5 Kişinin Hurda Yüklü Kamyonetin Üzerindeki Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı.

TEM otoyolu Ataşehir mevkii  Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişi tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında yüklerin üzerine bulunanlar cep telefonlarıyla ilgileniyor. TEM otoyolunda yaşanan tehlikeli yolculuk DHA kamerası tarafından görüntülendi.  

 

Görüntü Dökümü

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-TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin ilerlemesi

-Hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan beş kişi

-Yüklerin üzerinde cep telefonu konuşması

-Yolculuk esnasında cep telefonu kamerasıyla kayıt yapması

-Yolcuların el sallaması

-Genel ve detaylar

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